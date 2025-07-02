WP: приостановка военной помощи США застала Украину врасплох

Украинские чиновники отказались комментировать решении США временно приостановить военную помощь Киеву, что свидетельствует о внезапности данного шага для страны. Об этом сообщила газета The Washington Post.
«Когда мы обратились к украинским чиновникам за комментарием, они промолчали или отказались отвечать. Похоже, эта новость застала их врасплох», — пишет The Washington Post. По заявлению народного депутата Федора Вениславского, Киев не получал от Вашингтона формального уведомления о приостановке военной поддержки.
Ранее издание Politico сообщило, что Пентагон решил временно прекратить передачу Украине ряда видов вооружений, включая зенитные ракеты и высокоточные боеприпасы. По данным источников, это решение связано с опасениями относительно сокращения собственных запасов оружия в США. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эту информацию, подчеркнув, что приоритетом для Вашингтона является обеспечение национальных интересов.
Среди вооружений, поставки которых оказались приостановлены, — десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных снарядов для гаубиц, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, десятки ракет Stinger, ракеты класса «воздух — воздух» AIM, а также гранатометы.
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