The Economist: США остановили поставки всего оружия Украине

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Пентагон официально называет приостановку ограниченной и временной мерой
Пентагон официально называет приостановку ограниченной и временной мерой Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

США остановили все поставки, включая боеприпасы и запчасти, Украине. Об этом сообщает The Economist.

«Украинские официальные лица утверждают, что фактически были остановлены все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти», — пишет издание. Однако представители США отрицают эти заявления, настаивая на том, что речь идет лишь о временном пересмотре и глобальной ревизии поставок, которая может быть отменена в любой момент.

Пентагон официально называет приостановку ограниченной и временной мерой. Американские военные подчеркивают, что пересмотр поставок касается не только Украины, но и других партнеров США. В то же время украинские чиновники выражают опасения, что пауза может быть частью более широкой стратегии администрации Трампа по оказанию давления на Киев с целью получения политических уступок. Эксперты отмечают, что, несмотря на временную остановку поставок, фронт Украины в ближайшие месяцы, вероятно, не рухнет. Однако Россия продолжает постепенно продвигаться вперед, а нехватка вооружения может привести к дополнительным потерям среди военных и утрате территорий.

Ранее сообщалось, что США приостановили поставки ряда критически важных систем вооружения для Украины. В частности, речь шла о зенитных ракетах для ПВО и боеприпасах для истребителей F-16.

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США остановили все поставки, включая боеприпасы и запчасти, Украине. Об этом сообщает The Economist. «Украинские официальные лица утверждают, что фактически были остановлены все поставки американского оружия, включая снаряды и запчасти», — пишет издание. Однако представители США отрицают эти заявления, настаивая на том, что речь идет лишь о временном пересмотре и глобальной ревизии поставок, которая может быть отменена в любой момент. Пентагон официально называет приостановку ограниченной и временной мерой. Американские военные подчеркивают, что пересмотр поставок касается не только Украины, но и других партнеров США. В то же время украинские чиновники выражают опасения, что пауза может быть частью более широкой стратегии администрации Трампа по оказанию давления на Киев с целью получения политических уступок. Эксперты отмечают, что, несмотря на временную остановку поставок, фронт Украины в ближайшие месяцы, вероятно, не рухнет. Однако Россия продолжает постепенно продвигаться вперед, а нехватка вооружения может привести к дополнительным потерям среди военных и утрате территорий. Ранее сообщалось, что США приостановили поставки ряда критически важных систем вооружения для Украины. В частности, речь шла о зенитных ракетах для ПВО и боеприпасах для истребителей F-16.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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