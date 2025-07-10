Аэропорт Шереметьево вернулся к прежнему режиму работы

Международный аэропорт Шереметьево полностью вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
«Все подразделения работали штатно, без сбоев и смогли обеспечить надлежащий уровень безопасности и антитеррористической защищенности аэропорта», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Руководство аэропорта подчеркивает, что любые сведения о нехватке ресурсов или нарушениях в работе не соответствуют действительности.
Представители аэропорта подчеркивают, что нагнетание ситуации и распространение фейков используется для создания негативного фона в условиях внешних угроз. С 5 по 8 июля 2025 года пресс-служба Шереметьево работала в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на все запросы от СМИ и пассажиров. В приоритете оставалось точное и своевременное информирование клиентов обо всех изменениях, причинах задержек и мерах поддержки, оказываемых пассажирам задержанных рейсов.
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