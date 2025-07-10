Аэропорт Шереметьево вернулся к прежнему режиму работы

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Все подразделения работали штатно, без сбоев
Все подразделения работали штатно, без сбоев Фото:
новость из сюжета
Массовые задержки рейсов в российских аэропортах

Международный аэропорт Шереметьево полностью вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

«Все подразделения работали штатно, без сбоев и смогли обеспечить надлежащий уровень безопасности и антитеррористической защищенности аэропорта», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Руководство аэропорта подчеркивает, что любые сведения о нехватке ресурсов или нарушениях в работе не соответствуют действительности.

Представители аэропорта подчеркивают, что нагнетание ситуации и распространение фейков используется для создания негативного фона в условиях внешних угроз. С 5 по 8 июля 2025 года пресс-служба Шереметьево работала в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на все запросы от СМИ и пассажиров. В приоритете оставалось точное и своевременное информирование клиентов обо всех изменениях, причинах задержек и мерах поддержки, оказываемых пассажирам задержанных рейсов.

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Международный аэропорт Шереметьево полностью вернулся к штатному режиму работы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. «Все подразделения работали штатно, без сбоев и смогли обеспечить надлежащий уровень безопасности и антитеррористической защищенности аэропорта», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Руководство аэропорта подчеркивает, что любые сведения о нехватке ресурсов или нарушениях в работе не соответствуют действительности. Представители аэропорта подчеркивают, что нагнетание ситуации и распространение фейков используется для создания негативного фона в условиях внешних угроз. С 5 по 8 июля 2025 года пресс-служба Шереметьево работала в круглосуточном режиме, оперативно реагируя на все запросы от СМИ и пассажиров. В приоритете оставалось точное и своевременное информирование клиентов обо всех изменениях, причинах задержек и мерах поддержки, оказываемых пассажирам задержанных рейсов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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