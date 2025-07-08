В Шереметьево опровергли проблемы в работе аэропорта

Международный аэропорт Шереметьево выступил с официальным заявлением, опровергнув сообщения о якобы возникших проблемах в его работе. По данным пресс-службы, все службы воздушной гавани функционировали в штатном режиме, обеспечивая необходимый уровень безопасности и антитеррористической защищенности.
«Нагнетание ситуации и специальное искажение фактов, указание на нехватку ресурсов — это не просто недостоверная информация, это использование ситуации для создания негатива в условиях атаки врага», — говорится в официальном telegram-канале аэропорта. Руководство Шереметьево рассматривает возможность обращения в суд для защиты своей деловой репутации. Особо подчеркивается, что журналисты telegram-канала Baza, опубликовавшие сообщения, за официальным комментарием в пресс-службу не обращались.
В период с 5 по 8 июля пресс-служба аэропорта в режиме 24/7 отвечала на все запросы СМИ. В рамках работы Оперативного штаба пассажирам и клиентам оперативно предоставлялась информация о причинах задержек рейсов, принимаемых мерах, вариантах поддержки и дополнительных сервисах. Обслуживание всех российских и иностранных рейсов, как заверили в Шереметьево, осуществлялось в полном соответствии с регламентами Федеральных авиационных правил.
В аэропорту Шереметьево 5 июля из-за поступившей информации об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов были отменены 174 рейса, а вылеты десятков других воздушных судов были задержаны. Это вызвало значительное скопление пассажиров как в терминалах, так и на борту самолетов. Для снижения негативных последствий администрация аэропорта усилила деятельность наземных служб и медицинских пунктов.
Позднее Baza сообщила, что якобы в период пандемии COVID-19 и проведения специальной военной операции объем авиаперевозок существенно снизился, в связи с чем руководство аэропорта вывело часть оборудования из эксплуатации с целью оптимизации расходов. Быстро вернуть трапы в рабочее состояние оказалось невозможным, поскольку для этого требуется проведение специальных технических работ, что стало одной из причин транспортного коллапса в Шереметьево.
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