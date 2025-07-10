Рубио объяснил, почему США продолжают помогать Украине

Большинство поставок американской военной помощи Украине продолжаются в соответствии с ранее утвержденным графиком и не были приостановлены. Такое заявление сделал государственный секретарь США Марко Рубио.
«В конечном итоге я бы сказал, что подавляющее большинство военной помощи, которое США предоставляют Украине, никогда не приостанавливалось и продолжается по тем же графикам, что и раньше», — сказал Рубио журналистам во время пресс-конференции. Его слова передает издание Reuters.
1 июля издание Politico опубликовало информацию о временной остановке отправки боеприпасов и ряда зенитных ракет из Соединенных Штатов в адрес украинских властей на фоне сокращения собственных запасов вооружения у США. 2 июля представитель Белого дома Анна Келли в интервью телеканалу NBC подтвердила факт приостановки части поставок, подчеркнув, что данное решение принято с целью приоритизации национальных интересов Америки.
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