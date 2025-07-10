«Я знал, что ничего не найдут»: депутат Таги-Заде сделал заявление после проверки прокуратуры ХМАО

Депутат думы ХМАО Халид Таги-заде был уверен, что силовики не найдут в его высказывании признаков экстремизма. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU.
«Я знал, что ничего не найдут. Потому что никаких признаков экстремизма и нарушения территориальной целостности там нет», — поделился парламентарий.
Таги-заде добавил, что считает наказание в виде лишения зарплаты и должности зампреда комитета, которое вынесли до окончания всех проверок и экспертиз, несправедливым. «Я говорил, но никто не слушал. Это все незаконно. Это нарушение конституционных норм. Это опасный прецедент, что можно на орган власти создать такое давление. Облить человека с ног до головы грязью, и потом еще на законодательном уровне принимать меры ответственности», — отметил депутат.
По его мнению, окружная дума, вынеся такое решение, не учла интересы избирателей: «Я же депутат, я представляю интересы жителей. Мне оценку могут дать только мои избиратели. Получается, что интересами мегионцев просто пренебрегли». Таги-заде добавил, что его «грубо прервали, поэтому фраза оказалась вырванной из контекста».
Парламентарий уточнил, что пока не определился, будет ли оспаривать меры, которые предприняли в его отношении коллеги по думе. «Сейчас я просто хочу отдохнуть от этого дурдома, который полтора месяца длился. Я пока не готов это комментировать», — подытожил экс-коммунист.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура не нашла признаков экстремизма в высказывании депутата Халида Таги-Заде, назвавшего ХМАО исторической родиной мигрантов. Информацию надзорное ведомство прислало в ответ на запрос депутата Госдумы Владимира Сысоева.
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