В Пермском крае власти объявили сбор денег на беспилотник для участника СВО

Администрация Ординского округа Пермского края объявила сбор средств на покупку беспилотника для своего земляка. Речь об участнике СВО, которому требуется современный дрон для успешного выполнения боевых задач.
«Дорогие жители Ординского муниципального округа, обращаемся к вам с просьбой о помощи. Объявляем сбор средств для приобретения квадрокоптера для нашего земляка! Сегодня особенно важно поддержать тех, кто защищает нашу Родину. Для повышения эффективности действий наших военных требуется приобретение современного оборудования», — сообщается на странице администрации округа в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что участнику СВО требуется беспилотник DJI Mavic. Это компактный квадрокоптер, пилотируемый с помощью приложения для iOS или Android-устройств и способный снимать видео на встроенную камеру в 4К. Требуемая для его приобретения сумма составляет 200 тысяч рублей. После того как денежные средства дойдут для получателя и дрон будет куплен, власти обещают предоставить полный отчет о сделанных расходах.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми стартовал сбор крупной партии груза для поддержки бойцов в зоне СВО. Организованы две масштабные заявки, в которые вошли сотни наименований. Среди них — техника, медикаменты, одежда и санитарные принадлежности.
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