Президент Украины Владимир Зеленский не знал, что такое Волынская резня до тех пор, пока ему об этом не рассказал президент Польши АВнджей Дуда. Об этом рассказал сам польский политический деятель.
«Думаю, он говорил правду, когда сказал мне: „Анджей, я никогда раньше не слышал о массовых убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас этому не учили“», — рассказал Дуда в интервью. Его слова передает издание RMF24.
Волынская резня представляет собой серию массовых убийств польского населения и других мирных жителей. Их совершали украинские националистические формирования в период с февраля 1943 года по февраль 1944 года.
Отправной точкой этих трагических событий принято считать 9 февраля 1943 года, когда в селе Паросля Первая на территории современной Ровенской области Украины (Сарненский район) представители украинских националистических организаций лишили жизни не менее 150 польских жителей. В марте — апреле 1943 года к участникам нападений присоединились примерно пять тысяч украинцев, дезертировавших из подразделений немецкой вспомогательной полиции, дислоцированных в регионе Волыни. С этого момента в регионе началась масштабная волна атак на польские сельские населенные пункты.
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