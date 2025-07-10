Футбольный клуб «Челябинск» подписал контракт с 28-летним нападающим Тимуром Жамалетдиновым, который отметился забитым голом в матче европейской Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба.
«К „Челябинску“ присоединился 28-летний нападающий Тимур Жамалетдинов. В составе ЦСКА футболист принимал участие в матчах европейской Лиги чемпионов — восемь матчей и один забитый гол», — сообщила пресс-служба челябинского футбольного клуба в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».
Жамалетдинов — воспитанник футбольной школы «Локомотив» из Москвы. Является обладателем Суперкубка России 2018, предыдущий сезон провел в команде «Знамя Труда» (Подмосковье), где он провел 15 матчей и забил 12 голов.
ФК «Челябинск» ранее подписал контракт с 25-летним полузащитником Данилом Емельяновым. Игрок провел минувший сезон в нижнекамском «Нефтехимике», сообщила пресс-служба клуба.
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