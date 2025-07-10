Клуб «Челябинск» подписал футболиста, который забил в матче европейской Лиги чемпионов. Фото

ФК «Челябинск» подписал контракт с нападающим Жамалетдиновым
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ФК «Челябинск» намерен усилить команду перед началом нового сезона
ФК «Челябинск» намерен усилить команду перед началом нового сезона Фото:

Футбольный клуб «Челябинск» подписал контракт с 28-летним нападающим Тимуром Жамалетдиновым, который отметился забитым голом в матче европейской Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба. 

«К „Челябинску“ присоединился 28-летний нападающий Тимур Жамалетдинов. В составе ЦСКА футболист принимал участие в матчах европейской Лиги чемпионов — восемь матчей и один забитый гол», — сообщила пресс-служба челябинского футбольного клуба в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». 

Жамалетдинов — воспитанник футбольной школы «Локомотив» из Москвы. Является обладателем Суперкубка России 2018, предыдущий сезон провел в  команде «Знамя Труда» (Подмосковье), где он провел 15 матчей и забил 12 голов. 

ФК «Челябинск» ранее подписал контракт с 25-летним полузащитником Данилом Емельяновым. Игрок провел минувший сезон в нижнекамском «Нефтехимике», сообщила пресс-служба клуба.

Предстоящий сезон Жамалетдинов проведет за ФК «Челябинск»
Предстоящий сезон Жамалетдинов проведет за ФК «Челябинск»
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Футбольный клуб «Челябинск» подписал контракт с 28-летним нападающим Тимуром Жамалетдиновым, который отметился забитым голом в матче европейской Лиги чемпионов. Об этом сообщила пресс-служба челябинского клуба.  «К „Челябинску“ присоединился 28-летний нападающий Тимур Жамалетдинов. В составе ЦСКА футболист принимал участие в матчах европейской Лиги чемпионов — восемь матчей и один забитый гол», — сообщила пресс-служба челябинского футбольного клуба в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».  Жамалетдинов — воспитанник футбольной школы «Локомотив» из Москвы. Является обладателем Суперкубка России 2018, предыдущий сезон провел в  команде «Знамя Труда» (Подмосковье), где он провел 15 матчей и забил 12 голов.  ФК «Челябинск» ранее подписал контракт с 25-летним полузащитником Данилом Емельяновым. Игрок провел минувший сезон в нижнекамском «Нефтехимике», сообщила пресс-служба клуба.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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