ФК «Челябинск» подписал полузащитника из «Нефтехимика»

Футбольный клуб «Челябинск», продолжая активную подготовку к сезону в Первой лиге, подписал контракт с 25-летним полузащитником Данилом Емельяновым, который в минувшем сезоне выступал за «Нефтехимик» из Нижнекамска. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«В составе „Нефтехимика“ Емельянов за сезон сыграл 34 матча и забил два гола. Сезонами ранее он был игроком футбольных клубов „Уфа“ и „Волгарь“, — говорится в сообщении.
Данил — уроженец Аши Челябинской области. И в футбол он начал играть с раннего детства.
«У меня отец футболист. Я с города Аша, он там играл в третьей лиге. С детства ходил на его матчи, нравилось. И как только я научился ходить и говорить, меня сразу отдали на футбол, почти с трех лет», — ранее рассказывал Данил в интервью клубной пресс-службе «Нефтехимика».
Ранее ФК «Челябинск» подписал контракт с Рамазаном Гаджимурадовым, игравшим последний сезон за «СКА-Хабаровск». По словам директора клуба Константина Арестова, после выхода команды в Первую лигу состав обновится до 70 процентов.
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