«Зашкаливает»: Стас Михайлов удивил откровением о чувстве собственной значимости

Стас Михайлов стал одним из участников фестиваля «Славянский базар в Витебске», который проходит в эти дни в соседней Белоруссии. График у певца насыщенный: выступления идут каждый день. Михайлов скучать не дает никому: в том числе и неожиданными признаниями, которые он делает регулярно. Так, во время выступления он признался, что ему не чуждо большое самомнение, сообщает корреспондент URA.RU.
«Чувство собственной значимости у человека, все прекрасно знают, всегда зашкаливает, — продолжил Стас. — И я этим болен, и вы. Все мы — люди. Но в моем репертуаре есть песня, которая меня самого ставит на место. Одна из моих любимых».
По словам певца, это композиция под названием «Страдая, падая, взлетая»: «Это такая основа, на которой стою уже многие годы».
Сольный концерт Михайлова в Витебске ждали особенно. К намеченному времени зрители заполнили местный стадион почти полностью. Стас вышел на сцену без опозданий. Поклонники, увидев Стаса, едва не лишились чувств. На джинсах артиста красовались многочисленные кресты. Лишь при приближении стало понятно, что это — не главные православные символы, а трефовые масти, как на игральных картах. В этот вечер Стас завел публику с первой песни. Многие хиты белорусы с ним пели хором. Стас такому теплому приему был рад и призывал активнее зажигать фонарики на телефонах. «Снимайте, фотографируйте!» — советовал Михайлов фанатам.
Стас в последнее время преобразился. Он заметно подкачался, а также сменил прическу. Журналистам он сообщил, что у него есть специальный человек, который отвечает за его волосы.
К слову, сегодня Стас примет участие в церемонии открытия фестиваля. Вместе с ним на сцену «Славянского базара в Витебске» также выйдут Ольга Бузова, Юрий Антонов, Таисия Повалий, Максим Аверин и другие знаменитости.
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