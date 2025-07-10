Три московских аэропорта приостановили работу

Сразу три московских аэропорта Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский», — написал Кореняко в telegram-канале. Это необходимо для безопасности полетов воздушных судов, отметил он.
Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в воздушной гавани Калуги. А вот международный аэропорт Шереметьево полностью вернулся к штатному режиму работы.
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