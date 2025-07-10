Три московских аэропорта приостановили работу

Росавиация: аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили работу
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В трех московских аэропортах введены ограничения на полеты
В трех московских аэропортах введены ограничения на полеты Фото:

Сразу три московских аэропорта Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский», — написал Кореняко в telegram-канале. Это необходимо для безопасности полетов воздушных судов, отметил он.

Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в воздушной гавани Калуги. А вот международный аэропорт Шереметьево полностью вернулся к штатному режиму работы.

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Сразу три московских аэропорта Домодедово, Внуково и Жуковский приостановили работу. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский», — написал Кореняко в telegram-канале. Это необходимо для безопасности полетов воздушных судов, отметил он. Ранее стало известно, что подобные ограничения были введены в воздушной гавани Калуги. А вот международный аэропорт Шереметьево полностью вернулся к штатному режиму работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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