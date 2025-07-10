Появились кадры разгромного возвращения спортсменов из РФ в европейский спорт

Юные российские боксеры успешно стартовали на первенстве Европы, которое проходит в сербском городе Нови-Пазар. Спортсмены заявили о себе уже в первый день соревнований, демонстрируя уверенную технику и настрой. Об этом заявил куратор сборных команд России по боксу среди юношей и юниоров, вице-президент Европейской конфедерации бокса Сумайд Халидов.
«Наши спортсмены получили долгожданную возможность выступить на европейской арене и уже с первых боев демонстрируют высокий уровень подготовки и настоящий дух борьбы. Для юношей и девушек участие в таких турнирах — не просто опыт, а возможность доказать, что российская школа бокса остается одной из сильнейших в мире», — приводит слова Халидова Федерация бокса России в своем telegram-канале.
Первенство Европы среди спортсменов 15–16 лет стартовало 8 июля и продлится до 17 июля. В первый день прошла торжественная церемония открытия, в которой приняли участие представители как российской, так и европейской боксерской федерации, включая Александра Беспутина и Кирилла Щекутьева.
Ранее российские боксеры уже подтвердили высокий уровень подготовки, одержав уверенную победу над командой мира на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2025 года. Тогда сборная России выиграла все поединки матчевой встречи со счетом 5:0, что стало значимым успехом перед выступлением на европейской арене.
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