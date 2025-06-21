Россия всухую победила команду мира по боксу на ПМЭФ

Сборная России по боксу одержала победу над командой мира в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Матчи были в пяти весовых категориях, бойцы встретились в четырех раундах по три минуты. Встреча прошла 21 июня и завершился уверенной победой россиян со счетом 5:0, сообщила Федерация бокса России.
«К концу боя соперник сильно устал. Уже во втором раунде увидел, что он не тот, что в начале, удар уже стал размашистым, хорошо заметным. Я тоже подустал, тем более что удар у венесуэльца хороший, плотный. Я старался в каждом раунде делать свою работу. А в четвертом раунде увидел, что венесуэлец открыл корпус, и точно попал», — рассказал чемпион Европы и трехкратный чемпион России Эдуард Саввин, открывший матчевую встречу техническим нокаутом над венесуэльцем Уильямом Флоресом.
Во втором поединке Всеволод Шумков, чемпион мира IBA PRO и обладатель таких же титулов, что и Саввин, победил серебряного призера чемпионата Европы Артура Базеяна (Армения) единогласным решением судей. Он отметил, что недавно проводил профессиональный бой, и усталость сказалась на состоянии, однако подготовка позволила добиться победы. В остальных встречах сборная России также оказалась сильнее: Александр Зырянов выиграл у казахстанца Рахата Сейтжана, Юрий Осипов нокаутировал аргентинца Эмилиано Пучета в первом раунде, а в супертяжелом весе Давид Суров взял верх над Кристианом Сальседо из Колумбии.
В андеркарде турнира в полутяжелом весе Мурад Рамазанов из России одолел призера чемпионата Узбекистана Жамшидбека Тожибоева из-за отказа угла соперника продолжать бой. Также был единственный болй между женщинами — четырехкратная чемпионка России Карина Тазабекова техническим нокаутом победила двукратную чемпионку Казахстана Рано Пархатову.
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