«За мальчика Анатолия»: российские солдаты мстят за ребенка, который погиб, закрывая маму

ВС РФ начали подписывать снаряды именем скончавшегося пятилетнего мальчика Анатолия, который накрыл своим телом маму в попытке спасти ее во время атаки ВСУ на пляж в Курске. Подобная традиция существует еще со времен Второй мировой войны. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Традиция писать на снарядах имена погибших героев существует еще со Второй мировой войны. Вспомните Зою Космодемьянскую, когда наши бойцы били ракетами с надписью „за Зою“. Сегодня наши солдаты решили, что снаряды с именем мальчика должны сокрушить террористический режим, нанести ему ущерб и, самое главное, отомстить за пролитую кровь ребенка», — сказал Матвийчук в разговоре с aif.ru.
Военный эксперт заявил, что действия российских военнослужащих, оставивших надпись, полностью соответствуют психологическим, моральным и этическим принципам. Это является своеобразным актом мести за погибшего ребенка.
«Собственно говоря, это была целенаправленная месть за те злодеяния, которые были совершены киевским режимом в отношении гражданского населения. Ну какую политическую или военную выгоду получил Киев от удара по пляжу Курска? Да никакой! Состоялся террористический акт с целью посеять страх», — рассказал полковник в отставке.
Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что пятилетний мальчик Толя умер во время транспортировки в Москву. Тело ребенка было поражено ожогами на 30%. ВСУ нанесли удар по пляжу в Курске. В результате погибло три человека, в том числе сотрудник Росгвардии, который участвовал в эвакуации отдыхающих после первого удара. По информации Хинштейна, в результате удара пострадали шесть человек.
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