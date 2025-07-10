Франция заявила о готовности отправить 50 тысяч бойцов на Украину

Франция планирует увеличить совместный с Великобританией контингент для возможного размещения на Украине. Предполагается сформировать силы численностью до 50 тысяч человек после прекращения огня. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Мы увеличиваем численность этих объединенных сил с уровня бригады до уровня армейского корпуса, то есть они смогут насчитывать до 50 тыс. военнослужащих, способных быть задействованными в крупном столкновении. Контингент может также включать военнослужащих других европейских стран и быть передан в распоряжение НАТО», — приводит слова Макрона газета Le Monde. По информации издания, совместный контингент Франции и Великобритании планируется сформировать для возможного размещения на территории Украины после окончания боевых действий.
Ранее URA.RU сообщало, что 29 июня в центре Парижа прошла крупная акция против поставок оружия Украине и участия Франции в конфликте. Несколько сотен протестующих во главе с лидером партии «Патриоты» Флорианом Филиппо прошли маршем по главным улицам города, скандируя требования отказаться от войны и выйти из НАТО. Участники несли французские и российские флаги, а в завершение акции Филиппо символически разорвал эмблему НАТО, призывая к миру и прекращению поддержки Киева.
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