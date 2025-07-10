10 июля 2025

Аномальная жара движется на столицу России

© Служба новостей «URA.RU»
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Москва побила температурный рекорд, поставленный в 1996 году
Москва побила температурный рекорд, поставленный в 1996 году Фото:

На Москву надвигается аномальная жара. Накануне в столице был установлен новый температурный рекорд: максимальное значение на ВДНХ почти достигло +40 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

"В Москве (ВДНХ) — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет +33,9 градусов. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до +35,4", — рассказал Леус в своем telegram-канале.

В Подмосковье самые выоские значения были зафиксированы в Черустях — +34,9 градусов. В европейской части России самая высокая температура была зафиксирована в селе Маргаритово Ростовской области, расположенном на побережье Таганрогского залива, где столбик термометра поднялся до +39,1°C.

Ранее МЧС предупреждало о сильной жаре в Москве. С 11 по 14 июля температура воздуха может достигать 35 градусов.

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На Москву надвигается аномальная жара. Накануне в столице был установлен новый температурный рекорд: максимальное значение на ВДНХ почти достигло +40 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. "В Москве (ВДНХ) — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет +33,9 градусов. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до +35,4", — рассказал Леус в своем telegram-канале. В Подмосковье самые выоские значения были зафиксированы в Черустях — +34,9 градусов. В европейской части России самая высокая температура была зафиксирована в селе Маргаритово Ростовской области, расположенном на побережье Таганрогского залива, где столбик термометра поднялся до +39,1°C. Ранее МЧС предупреждало о сильной жаре в Москве. С 11 по 14 июля температура воздуха может достигать 35 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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