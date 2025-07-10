Аномальная жара движется на столицу России

На Москву надвигается аномальная жара. Накануне в столице был установлен новый температурный рекорд: максимальное значение на ВДНХ почти достигло +40 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
"В Москве (ВДНХ) — новый суточный рекорд максимальной температуры воздуха для 10 июля теперь составляет +33,9 градусов. В центре города, на Балчуге, воздух прогрелся до +35,4", — рассказал Леус в своем telegram-канале.
В Подмосковье самые выоские значения были зафиксированы в Черустях — +34,9 градусов. В европейской части России самая высокая температура была зафиксирована в селе Маргаритово Ростовской области, расположенном на побережье Таганрогского залива, где столбик термометра поднялся до +39,1°C.
Ранее МЧС предупреждало о сильной жаре в Москве. С 11 по 14 июля температура воздуха может достигать 35 градусов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.