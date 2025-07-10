Пекло в Москве: синоптики обещают рекордные +35 градусов

Аномальная жаркая погода продолжает держаться в Москве. В ближайшие часы воздух может прогреться до 35 градусов. Об этом сообщили в столичном МЧС.
«В дневные часы, в период с 11 по 14 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…35 градусов», — говорится в сообщении спасателей. Оно опубликовано в telegram-канале ведомства.
В связи с этим спасатели рекомендуют выбирать светлую свободную одежду и обязательно использовать головные уборы и пить не менее 2,5 литров воды в день. Особо сотрудники МЧС подчеркивают важность соблюдения требований пожарной безопасности.
Ранее стало известно, что грядущая суббота, 12 июля, может стать одной из самых жарких за последнее время и побить рекорд вековой давности. Рекордная температура для этого дня была установлена в 1903 году и составила 34,5 градуса, пишет RT.
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