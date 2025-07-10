Метеорит заметили в небе над Челябинской областью в ночь на 11 июля. Яркий болид попал на камеры любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом.
«Гости из космоса», — написал Дмитрий Москин, прикрепив к своему посту видео. Автор является участником проекта «Starvisor».
Небесное тело появилось внезапно и быстро исчезло. Была яркая вспышка. Видеозаписи с камер наблюдения показывают, как метеор осветил ночное небо и окружающую местность. Жители Челябинска и близлежащих городов активно обсуждают увиденное в социальных сетях, делясь кадрами произошедшего.
В марте 2025 года над Челябинском также заметили метеорит. Он осветил не только область, но и соседние регионы.
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