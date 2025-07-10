10 июля 2025

Яркий метеор осветил небо над Челябинской областью. Видео

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Метеорит на доли секунды осветил небо над Челябинской областью
Метеорит на доли секунды осветил небо над Челябинской областью Фото:

Метеорит заметили в небе над Челябинской областью в ночь на 11 июля. Яркий болид попал на камеры любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом.

«Гости из космоса», — написал Дмитрий Москин, прикрепив к своему посту видео. Автор является участником проекта «Starvisor».

Небесное тело появилось внезапно и быстро исчезло. Была яркая вспышка. Видеозаписи с камер наблюдения показывают, как метеор осветил ночное небо и окружающую местность. Жители Челябинска и близлежащих городов активно обсуждают увиденное в социальных сетях, делясь кадрами произошедшего.

В марте 2025 года над Челябинском также заметили метеорит. Он осветил не только область, но и соседние регионы. 

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Метеорит заметили в небе над Челябинской областью в ночь на 11 июля. Яркий болид попал на камеры любительского проекта автоматизированного наблюдения за ночным небом. «Гости из космоса», — написал Дмитрий Москин, прикрепив к своему посту видео. Автор является участником проекта «Starvisor». Небесное тело появилось внезапно и быстро исчезло. Была яркая вспышка. Видеозаписи с камер наблюдения показывают, как метеор осветил ночное небо и окружающую местность. Жители Челябинска и близлежащих городов активно обсуждают увиденное в социальных сетях, делясь кадрами произошедшего. В марте 2025 года над Челябинском также заметили метеорит. Он осветил не только область, но и соседние регионы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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