Трамп пообещал высказаться о России после отдыха

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление о России на следующей неделе. Детали предстоящего заявления пока не раскрываются.
«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — цитирует политика NBC News. Президент отказался уточнить, о чем именно пойдет речь, подчеркнув, что детали будут обнародованы только в назначенный день.
Ранее Дональд Трамп заявлял о возможности введения новых санкций против России, подчеркнув, что хочет устроить «сюрприз» и не раскрывает заранее свои шаги. Американский президент также заявил, что «недоволен» действиями Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.
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