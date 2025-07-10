10 июля 2025

Трамп пообещал высказаться о России после отдыха

Трамп пообещал сделать важное заявление о России после выходных
© Служба новостей «URA.RU»
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Ожидается, что американский лидер сделает заявление 14 июля
Ожидается, что американский лидер сделает заявление 14 июля Фото:

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление о России на следующей неделе. Детали предстоящего заявления пока не раскрываются.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — цитирует политика NBC News. Президент отказался уточнить, о чем именно пойдет речь, подчеркнув, что детали будут обнародованы только в назначенный день.

Ранее Дональд Трамп заявлял о возможности введения новых санкций против России, подчеркнув, что хочет устроить «сюрприз» и не раскрывает заранее свои шаги. Американский президент также заявил, что «недоволен» действиями Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление о России на следующей неделе. Детали предстоящего заявления пока не раскрываются. «Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — цитирует политика NBC News. Президент отказался уточнить, о чем именно пойдет речь, подчеркнув, что детали будут обнародованы только в назначенный день. Ранее Дональд Трамп заявлял о возможности введения новых санкций против России, подчеркнув, что хочет устроить «сюрприз» и не раскрывает заранее свои шаги. Американский президент также заявил, что «недоволен» действиями Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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