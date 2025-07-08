Трамп снова заявил, что «очень недоволен» Путиным и хочет устроить Москве «сюрприз»

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров в Белом доме, подчеркнув, что хочет устроить «сюрприз» и не раскрывает заранее свои шаги.
«Я не скажу вам. Мы хотим устроить маленький сюрприз», — заявил Трамп, отвечая на вопрос о будущей политике США в отношении России. Трансляция заседания ведется на телеканале FoxNews. По словам Трампа, он «очень решительно» рассматривает вариант согласия на продвижение через Конгресс законопроекта о новых санкциях против Москвы.
Американский президент повторил, что «недоволен» действиями президента РФ Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине. Однако свои дальнейшие действия он раскрывать не стал.
Ранее Дональд Трамп, выступая на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, выразил недовольство в адрес России в связи с продолжающимися действиями в украинском конфликте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя высказывания американского президента, подчеркнул, что в Москве внимательно отслеживают все заявления, поступающие из Вашингтона.
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