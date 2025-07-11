Беспилотник упал на сельхозпредприятие в Липецкой области

В ночь на 11 июля дрон ВСУ упал на территорию сельскохозяйственного предприятия в Хлевенском районе Липецкой области, начался пожар, погиб человек. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Сегодня ночью на территорию одного из сельхозпредприятий Хлевенского района упал беспилотник», — написал Игорь Артамонов в своем официальном telegram-канале. По словам главы региона, инцидент привел к возгоранию, которое удалось быстро ликвидировать силами экстренных служб.
В результате инцидента погиб один человек, еще один — ранен. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего, он также заверил, что пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. На месте происшествия продолжают работать все экстренные службы, ситуацию контролирует глава района.
Ранее, вечером 10 июля, на территории Ельца и Елецкого района в Липецкой области объявлялся красный уровень угрозы дронов ВСУ. Об этом пишет RT.
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