На Западе восхитились отношением Путина к Трампу

Президент России Владимир Путин не придает значения резким заявлениям и эмоциональным выпадам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает французская журналистка Сильви Кауфманн в статье для британских СМИ.
«Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин», — приводит The Financial Times слова Кауфман. Она также отмечает, что только Путин в условиях быстроменяющихся обстоятельств сохраняет свою неизменную позицию, а также «ясно дает понять»», что все усилия по урегулированию конфликта на Украине должны быть нацелены на устранение его «коренных причин».
В материале указано, что российский президент во время недавнего телефонного разговора с Трампом напомнил о необходимости согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва внимательно следит за всеми публичными заявлениями американского президента. При этом Путин подтвердил заинтересованность России в достижении целей СВО преимущественно дипломатическими средствами, но подчеркнул, что для решения конфликта необходимо устранить его первопричины, одна из которых — расширение НАТО к границам РФ.
Ранее Дональд Трамп вновь эмоционально высказался по поводу Путина: он выразил недовольство итогами переговоров с российским лидером и отметил отсутствие прогресса по украинскому вопросу. По словам Трампа, телефонный разговор с Путиным 3 июля его «очень расстроил», пишет «Национальная служба новостей».
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