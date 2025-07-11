Многодетным семьям напомнили о скидке за оплату услуг ЖКХ

Многодетные семьи в России имеют право на скидку не менее 30% при оплате коммунальных услуг. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«В России предусмотрены льготы по ЖКХ для многодетных семей, они могут включать различные виды помощи», — отметил Сергей Колунов, его слова передает ТАСС. По его словам, размер скидки может быть увеличен региональными властями. Например, в Московской области льгота для многодетных семей может достигать 50%. Минимальный же размер установлен федеральным законом и составляет 30%. Скидка начисляется автоматически после получения семьей статуса многодетной.
Парламентарий также уточнил, что, помимо скидки на оплату коммунальных услуг, во многих регионах многодетные семьи освобождаются полностью или частично от платы за содержание жилого помещения. Решения о дополнительных мерах поддержки принимаются на региональном уровне.
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