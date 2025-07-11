В Новосибирске осудили школьницу за удары ножом по 13-летней девочке

В Новосибирской области несовершеннолетнюю школьницу, обвиняемую в покушении на убийство 13-летней девочки, приговорили к шести годам воспитательной свободы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
«В Новосибирске осуждена несовершеннолетняя за покушение на убийство 13-летней девочки», — говорится в сообщении telegram-канала прокуратуры Новосибирской области. Суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей: осужденная обязана выплатить два млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Согласно материалам дела, инцидент произошел 30 сентября 2023 года в Кудряшовском бору. Подсудимая заранее подготовила перчатки и канцелярский нож, которыми воспользовалась во время встречи с потерпевшей. Во время прогулки школьница подошла к 13-летней девочке, порезала ее руки, повалила на землю и продолжила наносить удары по жизненно важным органам.
Как установлено следствием, потерпевшей удалось выжить благодаря тому, что она притворилась мертвой. После этого обвиняемая покинула место преступления, полагая, что девочка погибла. Пострадавшую обнаружил участковый уполномоченный полиции, она своевременно получила медицинскую помощь.
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