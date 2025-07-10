В Екатеринбурге установят 150 новых остановок на месте снесенных ларьков

В Екатеринбурге уже в июле начнут ставить новые долгожданные остановки на месте снесенных ларьков. Власти уже закупили более 150 навесов, которые установит уфимская компания. Об этом рассказал мэр Алексей Орлов.
«Мы провели аукцион, и торги выиграла уфимская компания, которая хорошо зарекомендовала себя в Москве и Нижнем Новгороде. Контракт подпишем уже на следующей неделе», — написал Орлов в своем telegram-канале. Новые комплексы сперва появятся на востребованных маршрутах.
Остановки, на которые не хватит закупленных навесов, временно оборудуют комплексами из складов районных администраций. «Полностью разделяю негодование горожан и запретил ставить „убитые“ остановки, а те, что успели поставить, дал распоряжение оперативно привести в порядок», — пояснил глава Екатеринбурга.
Ранее глава департамента транспорта мэрии Игорь Ощепков заявил, что до конца 2025 года в Екатеринбурге планируют убрать 318 остановок (комплексы с киосками и навесами, защищающими от дождя и снега). И установить 75 новых. На обустройство каждой необходимо 1,4 миллиона рублей. В эту стоимость входит изготовление навеса, его установка, а также благоустройство территории после выноса киосков (это и бетонные блоки, и металлические конструкции). Чтобы ускорить обустройство новых остановок и в 2025 году установить еще 32, в бюджет нужно заложить еще 45 миллионов рублей.
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