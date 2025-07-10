Агентство стратегических инициатив признало челябинский промтуризм лучшим в РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) признало промышленный туризм Челябинской области одним из лучших в России. Как сообщили в пресс-службе организации, список лидеров включает 17 регионов.
«Лидерами по итогам 2024 года стали 17 регионов. Среди них есть Амурская, Белгородская, Вологодская, Свердловская, Тамбовская, Челябинская области и другие», — заявили в АСИ.
Результаты опубликованы в рамках второй ежегодной «Системы оценки по развитию промышленного туризма в России». Согласно данным АСИ, посещаемость промышленных предприятий в стране возросла на 112% по сравнению с 2023 годом. Количество организаций, проводящих профориентационные экскурсии, увеличилось на 53%, при этом более одного миллиона школьников и студентов смогли посетить производства в 2024 году. В пяти регионах прошли стажировки около 1,5 тысячи иностранных студентов и специалистов на местных предприятиях.
«Промышленный туризм трансформируется в полноценный инструмент развития регионов. Это происходит как в части профориентационной работы, так и в формировании устойчивого интереса к отечественной индустрии», — заявила директор проектов дивизиона «Городская экономика» АСИ Ольга Шандуренко.
В марте АСИ совместно с Белорусским институтом стратегических исследований добавило два челябинских предприятия в международный гид по промышленному туризму. В издании «Две страны, тысяча заводов» вошли данные о Магнитогорском меткомбинате и Челябинском трубопрокатном заводе.
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