Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта

В Санкт-Петербурге скоро начнется церемония прощания с покончившим с собой бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным полиции, прощание начнется не раньше 10:00 по московскому времени.
На Смоленском кладбище уже собрались представители руководства области, сотрудники полиции, а также многочисленные журналисты. Приехавшие на церемонию ожидают начала официальной части. Священнослужителя на месте пока нет.
Ранее церковнослужители сообщили, что похороны экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта предположительно пройдут без проведения традиционного православного отпевания. Причиной этому являются особенности обстоятельств его кончины. Вместе с тем, по словам представителей духовенства, существует вероятность применения альтернативной церковной практики.
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