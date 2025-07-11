Появились кадры с кладбища, где хоронят Старовойта

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В Петербурге начинаются похороны Романа Старовойта
В Петербурге начинаются похороны Романа Старовойта Фото:
новость из сюжета
Экс-глава Минтранса Роман Старовойт покончил с собой

В Санкт-Петербурге скоро начнется церемония прощания с покончившим с собой бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным полиции, прощание начнется не раньше 10:00 по московскому времени.

На Смоленском кладбище уже собрались представители руководства области, сотрудники полиции, а также многочисленные журналисты. Приехавшие на церемонию ожидают начала официальной части. Священнослужителя на месте пока нет.

Ранее церковнослужители сообщили, что похороны экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта предположительно пройдут без проведения традиционного православного отпевания. Причиной этому являются особенности обстоятельств его кончины. Вместе с тем, по словам представителей духовенства, существует вероятность применения альтернативной церковной практики.

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В Санкт-Петербурге скоро начнется церемония прощания с покончившим с собой бывшим министром транспорта России Романом Старовойтом. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. По данным полиции, прощание начнется не раньше 10:00 по московскому времени. На Смоленском кладбище уже собрались представители руководства области, сотрудники полиции, а также многочисленные журналисты. Приехавшие на церемонию ожидают начала официальной части. Священнослужителя на месте пока нет. Ранее церковнослужители сообщили, что похороны экс-главы Минтранса РФ Романа Старовойта предположительно пройдут без проведения традиционного православного отпевания. Причиной этому являются особенности обстоятельств его кончины. Вместе с тем, по словам представителей духовенства, существует вероятность применения альтернативной церковной практики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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