Скандального льва из ХМАО, жившего на даче блогера, готовят к отправке в другой регион

Льва Хариса, который жил на даче блогера из Сургута (ХМАО) Амирхана Магомедова, отправят в зоопарк другого региона. Источники URA.RU в природоохранном истеблишменте сообщают, что транспорт готовят, а переезд намечен уже на 11 июля.
«Сегодня планируется перевозка льва. Ориентировочно, в Тюмень. Однако еще ведутся переговоры с Екатеринбургским и Челябинским зоопарками. Деньги на транспортировку выделены», — поделился инсайдер.
Блогер Магомедов в беседе с журналистом агентства сообщил, что пока его не ставили в известность по поводу перевозки льва. По его словам, в Нефтеюганском районе он должен был пробыть еще пару недель.
Агентство направило запрос в Росприроднадзор. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до замруководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в ХМАО Владимира Кайгородова журналисту агентства не удалось.
Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор вместе с ОМОН забрал у блогера из Сургута скандального льва. По словам инсайдеров URA.RU, блогер сам вывел животное с участка
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