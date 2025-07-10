10 июля 2025

Скандального льва из ХМАО, жившего на даче блогера, готовят к отправке в другой регион

Скандального льва из ХМАО отправят в зоопарк в другой регион
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Льва Хариса отправят в зоопарк в другой регион
Льва Хариса отправят в зоопарк в другой регион Фото:

Льва Хариса, который жил на даче блогера из Сургута (ХМАО) Амирхана Магомедова, отправят в зоопарк другого региона. Источники URA.RU в природоохранном истеблишменте сообщают, что транспорт готовят, а переезд намечен уже на 11 июля.

«Сегодня планируется перевозка льва. Ориентировочно, в Тюмень. Однако еще ведутся переговоры с Екатеринбургским и Челябинским зоопарками. Деньги на транспортировку выделены», — поделился инсайдер.

Блогер Магомедов в беседе с журналистом агентства сообщил, что пока его не ставили в известность по поводу перевозки льва. По его словам, в Нефтеюганском районе он должен был пробыть еще пару недель.

Агентство направило запрос в Росприроднадзор. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до замруководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в ХМАО Владимира Кайгородова журналисту агентства не удалось.

Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор вместе с ОМОН забрал у блогера из Сургута скандального льва. По словам инсайдеров URA.RU, блогер сам вывел животное с участка

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Льва Хариса, который жил на даче блогера из Сургута (ХМАО) Амирхана Магомедова, отправят в зоопарк другого региона. Источники URA.RU в природоохранном истеблишменте сообщают, что транспорт готовят, а переезд намечен уже на 11 июля. «Сегодня планируется перевозка льва. Ориентировочно, в Тюмень. Однако еще ведутся переговоры с Екатеринбургским и Челябинским зоопарками. Деньги на транспортировку выделены», — поделился инсайдер. Блогер Магомедов в беседе с журналистом агентства сообщил, что пока его не ставили в известность по поводу перевозки льва. По его словам, в Нефтеюганском районе он должен был пробыть еще пару недель. Агентство направило запрос в Росприроднадзор. На момент публикации ответ не поступил. Дозвониться до замруководителя Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора в ХМАО Владимира Кайгородова журналисту агентства не удалось. Ранее URA.RU писало, что Росприроднадзор вместе с ОМОН забрал у блогера из Сургута скандального льва. По словам инсайдеров URA.RU, блогер сам вывел животное с участка
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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