Фигуранты дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной получили по заслугам

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Фигуранты дела об афере с квартирой Долиной предстанут перед судом
Фигуранты дела об афере с квартирой Долиной предстанут перед судом Фото:

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка России Лариса Долина, — фигуранты дела предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки РФ [Ларисы Долиной]», — уточнили в пресс-службе прокуратуры, их данные передает ТАСС. Отмечаются, что перед судом предстанут фигуранты Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение мошенничеству в крупном размере. Материалы дела объемом 30 томов в ближайшее время, после вручения обвинительного заключения фигурантам, поступят для рассмотрения в Мещанский районный суд.

Ранее стало известно, что Долина стала жертвой схемы с так называемым «безопасным счетом». Певицу убедили продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров, а вырученные средства перевести на подконтрольные злоумышленникам счета. Правоохранительные органы установили, что часть подозреваемых находится на территории Украины. Эксперты отмечают, что подобные схемы дистанционного мошенничества с недвижимостью становятся все более распространенными, однако оспорить такие сделки в суде удается крайне редко.

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве, жертвой которого стала народная артистка России Лариса Долина, — фигуранты дела предстанут перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. «Прокуратура Центрального административного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении народной артистки РФ [Ларисы Долиной]», — уточнили в пресс-службе прокуратуры, их данные передает ТАСС. Отмечаются, что перед судом предстанут фигуранты Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев, Андрей Основа и Надежда Цырульникова. Им предъявлено обвинение мошенничеству в крупном размере. Материалы дела объемом 30 томов в ближайшее время, после вручения обвинительного заключения фигурантам, поступят для рассмотрения в Мещанский районный суд. Ранее стало известно, что Долина стала жертвой схемы с так называемым «безопасным счетом». Певицу убедили продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках площадью 236 квадратных метров, а вырученные средства перевести на подконтрольные злоумышленникам счета. Правоохранительные органы установили, что часть подозреваемых находится на территории Украины. Эксперты отмечают, что подобные схемы дистанционного мошенничества с недвижимостью становятся все более распространенными, однако оспорить такие сделки в суде удается крайне редко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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