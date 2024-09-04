Адвокат Жорин оценил шансы Долиной победить в суде за квартиру

Адвокат Жорин: певица Долина может потерять проданную мошенникам квартиру

Лариса Долина отстаивает квартиру в суде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенническая схема, в результате которой популярная певица Лариса Долина потеряла значительные средства и продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках, является широко распространенной. При этом оспорить подобные сделки удается в исключительных случаях. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

«В историях, в которых я участвовал, возбуждались уголовные дела и тщательно изучалась вся процедура продажи. Однако я не знаю ни одного случая, когда потерпевшему смогли вернуть те денежные средства, которые он перевел на так называемые безопасные счета», — цитируют Жорина «Известия».

По словам Жорина, если суд признает право продавца на возвращение недвижимости, покупателю должны быть возмещены уплаченные средства. Однако обе стороны осознают, что вернуть деньги практически невозможно, и поэтому они борются за право владения квартирой, сказал адвокат.

В свою очередь новая владелица пятикомнатной квартиры певицы Ларисы Долиной, Полина Лурье, подала к артистке встречный иск с требованием, чтобы та съехала из жилья в Хамовниках. Женщина утверждает, что приобретение квартиры было совершено законно.

Как сообщало URA.RU ранее, мошенники обманули Ларису Долину на 100 миллионов рублей. Кроме того, она продала им пятикомнатную квартиру в Москве площадью 236 квадратных метров.