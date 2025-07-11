Девочку затянул водоворот в реке Хопер в Волгоградской области

В Волгоградской области 12-летнюю девочку затянуло в водоворот на реке Хопер. Следователи проводят доследственную проверку по факту исчезновения ребенка. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.
«... организована доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 12-летней девочки в акватории реки Хопер», — заявили в СК. Сообщение опубликовано в telegram-канале «Волгоградский Следком».
Инцидент произошел 10 июля в станице Добринская. Девочка находилась на отдыхе у реки вместе с родственниками. Во время купания она попала в водоворот. Взрослая женщина, находившаяся рядом, также оказалась в омуте, но смогла выбраться самостоятельно.
Ребенок исчез под водой и до настоящего момента не найден. Сейчас осуществляются поисковые работы, в которых задействованы специалисты аварийно-спасательных служб, включая сотрудников водолазных подразделений.
Следователи установили, что участок берега, выбранный для отдыха, не был оборудован для купания. На месте отсутствовали спасательные посты и соответствующая инфраструктура.
Ранее прокуратура Приморского края инициировала проверку по факту гибели трех несовершеннолетних, утонувших в озере, расположенном возле села Абрамовка. По предварительным данным, 1 июля во время купания в озере пропали две девушки в возрасте 13 и 17 лет, а также 18-летний юноша. В ходе поисково-спасательных работ были обнаружены тела всех троих погибших.
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