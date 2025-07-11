Закрылась крышка гроба экс-министра транспорта РФ Романа Старовойта — так завершилась церемония прощания на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На протяжении всех похорон была пасмурная погода, а попрощаться к бывшему министру приехали как его семья, так и коллеги. О том, как выглядела церемония похорон Старовойта — в материале URA.RU.
Церемония прощания с экс-министром транспорта началась в 10:30 и продолжалась полтора часа. Ее посетили более 150 человек, среди них — губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, глава Алтая Андрей Турчак, гендиректор «АвтоВАЗа» Максим Соколов, замруководителя Росавтодора Александр Шматков, а также коллеги Старовойта из Минтранса, в частности его заместитель Виктор Тимофеев. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
«Всегда считали Рому своим ленинградским сосновоборским парнем <...> Он все пропускал через себя. внешне казался спокойным, но один на один было видно как напряжен»», — сказал Дрозденко.
Также на похороны приехали бывшая жена Старовойта Светлана и две его дочери. «Ты не увидишь как я закончу университет и стану врачом. Все мои успехи это благодаря тебе», — сказала дочь Старовойта. «Он был уникальным человеком. Он был всем и для всех», — добавила вторая. Также на церемонии присутствовала девушка экс-министра Полина.
Церемония завершилась, когда гроб закрыли и поместили в могилу. Все пожелавшие бросили на нее горсть земли.
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