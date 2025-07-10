Выпавшая из окна девочка из ЯНАО начала улыбаться

Выпавшая из окна в Губкинском девочка пришла в себя и улыбается
Состояние выпавшей из окна второго этажа в Губкинском (ЯНАО) двухлетней девочки оценивается как стабильное. Ребенок идет на поправку и улыбается, сообщили URA.RU источники в медицинских кругах.
«Наша девочка жива, состояние стабильное. Вчера уже улыбалась», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.
Несчастный случай с двухлетним ребенком произошел вечером 9 июля. Девочка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса и упала с высоты. По данному факту СУ СКР и окружная прокуратура организовали проверки.
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