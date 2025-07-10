10 июля 2025

Выпавшая из окна девочка из ЯНАО начала улыбаться

Состояние здоровья выпавшей из окна в Губкинском девочки стабилизировалось
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпавшая из окна в Губкинском девочка пришла в себя и улыбается
Выпавшая из окна в Губкинском девочка пришла в себя и улыбается Фото:

Состояние выпавшей из окна второго этажа в Губкинском (ЯНАО) двухлетней девочки оценивается как стабильное. Ребенок идет на поправку и улыбается, сообщили URA.RU источники в медицинских кругах.

«Наша девочка жива, состояние стабильное. Вчера уже улыбалась», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Несчастный случай с двухлетним ребенком произошел вечером 9 июля. Девочка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса и упала с высоты. По данному факту СУ СКР и окружная прокуратура организовали проверки.

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Состояние выпавшей из окна второго этажа в Губкинском (ЯНАО) двухлетней девочки оценивается как стабильное. Ребенок идет на поправку и улыбается, сообщили URA.RU источники в медицинских кругах. «Наша девочка жива, состояние стабильное. Вчера уже улыбалась», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Несчастный случай с двухлетним ребенком произошел вечером 9 июля. Девочка оперлась на москитную сетку, которая не выдержала ее веса и упала с высоты. По данному факту СУ СКР и окружная прокуратура организовали проверки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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