Группировка «Запад» взяла населенный пункт в ДНР

МО: освобожден населенный пункт Зеленая Долина в ДНР
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Населенный пункт Зеленая Долина освобожден благодаря усилиям группировки войск «Запад», сообщает Минобороны РФ
Населенный пункт Зеленая Долина освобожден благодаря усилиям группировки войск «Запад», сообщает Минобороны РФ Фото:
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ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. Ведомство опубликовало информацию в своем telegram-канале.

Ранее российские военные сообщали об освобождении села Толстой в Донецкой Народной Республике. Тогда населенный пункт был освобожден благодаря силам группировки войск «Восток». Наступление российских войск в данном направлении продолжается.

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ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. Ведомство опубликовало информацию в своем telegram-канале. Ранее российские военные сообщали об освобождении села Толстой в Донецкой Народной Республике. Тогда населенный пункт был освобожден благодаря силам группировки войск «Восток». Наступление российских войск в данном направлении продолжается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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