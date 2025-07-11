Группировка «Запад» взяла населенный пункт в ДНР

ВС РФ освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике», — говорится в сообщении. Ведомство опубликовало информацию в своем telegram-канале.
Ранее российские военные сообщали об освобождении села Толстой в Донецкой Народной Республике. Тогда населенный пункт был освобожден благодаря силам группировки войск «Восток». Наступление российских войск в данном направлении продолжается.
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