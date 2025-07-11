Пламя окутало склад на территории ТЦ «Пирамида» в Семикаракорске

В Ростовской области горит склад (фото из архива)
В Семикаракорске Ростовской области произошел серьезный пожар на складе за торговым центром «Пирамида». По данным telegram-каналов, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.
«... горит склад за торговым центром „Пирамида“ на площади 300 квадратов», — пишет telegram-канал Don Mash. Черный столб дыма был заметен из разных районов города. Официальной информации о происшествии пока нет.
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