Пламя окутало склад на территории ТЦ «Пирамида» в Семикаракорске

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В Ростовской области горит склад (фото из архива)
В Ростовской области горит склад (фото из архива) Фото:

В Семикаракорске Ростовской области произошел серьезный пожар на складе за торговым центром «Пирамида». По данным telegram-каналов, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров.

«... горит склад за торговым центром „Пирамида“ на площади 300 квадратов», — пишет telegram-канал Don Mash. Черный столб дыма был заметен из разных районов города. Официальной информации о происшествии пока нет.

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В Семикаракорске Ростовской области произошел серьезный пожар на складе за торговым центром «Пирамида». По данным telegram-каналов, площадь возгорания составила около 300 квадратных метров. «... горит склад за торговым центром „Пирамида“ на площади 300 квадратов», — пишет telegram-канал Don Mash. Черный столб дыма был заметен из разных районов города. Официальной информации о происшествии пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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