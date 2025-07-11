ФК «Урал» пролетит мимо следующего сезона РПЛ

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«Урал» будет играть в ФНЛ
«Урал» будет играть в ФНЛ Фото:

Футбольный клуб «Урал» не попадет в этом сезоне в элиту российского футбола (РПЛ) — Российский футбольный союз принял решение вернуть в высшую лигу «Оренбург». Команда заменит исключенный ранее «Торпедо», рассказал источник.

«Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило „Оренбург“ в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги», — передает издание «Чемпионат» со ссылкой на источник. В «Урале» пока официально не комментировали решение РФС, однако в telegram-канале команды появился короткий пост: «Вы там серьезно?».

Слухи о возможном возвращении футбольного клуба «Урал» в РПЛ резко ворвались в инфополе после исключения «Торпедо» из премьер-лиги. Президент «шмелей» в разговоре с URA.RU призвал не торопиться с выводами, однако выразил готовность клуба побороться за место с «Оренбургом».

«Оренбург» в сезоне 2024/2025 занял предпоследнее место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ. «Урал», в свою очередь, завершил сезон ФНЛ на третьей позиции, уступив второе место «Торпедо». Это дало клубу право сыграть стыковые матчи с «Ахматом» за выход в РПЛ, однако по итогам противостояния екатеринбуржцы остались вне элиты.

«Торпедо» исключили из РПЛ за восемь дней до старта нового сезона. Московичи не сыграют в чемпионате из-за скандала с подкупом судей в ФНЛ. Владельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова отправили в СИЗО, а ФК оштрафовали на пять миллионов.

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Футбольный клуб «Урал» не попадет в этом сезоне в элиту российского футбола (РПЛ) — Российский футбольный союз принял решение вернуть в высшую лигу «Оренбург». Команда заменит исключенный ранее «Торпедо», рассказал источник. «Бюро исполкома Российского футбольного союза утвердило „Оренбург“ в качестве 16-го участника нового сезона Российской Премьер-Лиги», — передает издание «Чемпионат» со ссылкой на источник. В «Урале» пока официально не комментировали решение РФС, однако в telegram-канале команды появился короткий пост: «Вы там серьезно?». Слухи о возможном возвращении футбольного клуба «Урал» в РПЛ резко ворвались в инфополе после исключения «Торпедо» из премьер-лиги. Президент «шмелей» в разговоре с URA.RU призвал не торопиться с выводами, однако выразил готовность клуба побороться за место с «Оренбургом». «Оренбург» в сезоне 2024/2025 занял предпоследнее место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ. «Урал», в свою очередь, завершил сезон ФНЛ на третьей позиции, уступив второе место «Торпедо». Это дало клубу право сыграть стыковые матчи с «Ахматом» за выход в РПЛ, однако по итогам противостояния екатеринбуржцы остались вне элиты. «Торпедо» исключили из РПЛ за восемь дней до старта нового сезона. Московичи не сыграют в чемпионате из-за скандала с подкупом судей в ФНЛ. Владельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова отправили в СИЗО, а ФК оштрафовали на пять миллионов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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