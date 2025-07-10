«Играть готовы»: президент ФК «Урал» выступил с заявлением на фоне слухов о возвращении в РПЛ

Слухи о возможном возвращении футбольного клуба «Урал» в элитный российский дивизион (РПЛ) резко ворвались в инфополе на фоне исключения команды «Торпедо» из премьер-лиги. Сам же президент екатеринбургского ФК Григорий Иванов в разговоре с URA.RU призвал не торопиться с выводами, однако выразил готовность клуба побороться за место с еще одним вероятным претендентом — «Оренбургом».
«Оценивать шансы „Урала“ на возвращение в РПЛ нельзя, так как на ситуацию повлиять никак не можем. Что будет с местом „Торпедо“, решит РФС (Российский футбольный союз). На данный момент нам известно то же самое, что и вам», — сказал Иванов. Он добавил, что его команда готова провести игру с «Оренбургом» за выход в премьер-лигу. «Играть готовы в любом случае», — подчеркнул президент клуба.
На место в РПЛ также претендует «Оренбург», который в сезоне 2024/2025 занял предпоследнее место в турнирной таблице и вылетел в ФНЛ. «Урал», в свою очередь, завершил сезон ФНЛ на третьей позиции, уступив второе место «Торпедо». Это дало клубу право сыграть стыковые матчи с «Ахматом» за выход в РПЛ, однако по итогам противостояния екатеринбуржцы остались вне элиты. Примечательно, что в этой игре РФС назвал судейской ошибкой незасчитанный гол «шмелей».
«Торпедо» исключили из РПЛ за восемь дней до старта нового сезона. Московичи не сыграют в чемпионате из-за скандала с подкупом судей в ФНЛ. Владельца клуба Леонида Соболева и директора команды Валерия Скородумова отправили в СИЗО, а ФК оштрафовали на пять миллионов.
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