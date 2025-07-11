Песков рассказал, как Путин переносит жару в Москве

Президент России Владимир Путин и сотрудники администрации Кремля продолжают работать в обычном режиме, несмотря на аномальную жару в Москве, где температура достигает 34 градусов. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Те, кто любят жаркую погоду, выходят на улицу. Те, кто не любит, спасаются от зноя в закрытых помещениях. Работаем в обычном режиме. 34 градуса не только в Кремле, но и по всей Москве и в Подмосковье», — прокомментировал Песков ситуацию с погодой во время конференц-колла.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в Москву приближается аномальная жара. В столице уже зафиксирован новый температурный рекорд: максимальная температура воздуха на ВДНХ 10 июля достигла +33,9 градуса. В центральных районах города, в частности на Балчуге, термометры показали +35,4 градуса.
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