Парню, убившему подругу и ее мать в Екатеринбурге, грозит почти 10 лет колонии

Подростка, обвиненного в убийстве 14-летней подруги и ее 62-летней матери в Екатеринбурге, требует отправить в колонию на девять лет и 11 месяцев. Судебные прения, на которых выступил гособвинитель, провели 11 июля, рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
"В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить юноше 2007 года рождения наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", — пояснили там. Родственники погибших настаивали на максимально строгом наказании.
Знакомому убийцы, который после расправы снимал с украденной банковской карты погибшей женщины 40 тысяч рублей, попросили назначить два года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Его обвинили по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).
Двойное убийство в Железнодорожном районе произошло в ноябре 2023 года. По версии обвинения, школьник зарезал подругу из ревности к старшему брату, а ее маму — чтобы скрыть первое преступление. После этого он украл банковскую карточку женщины. Экспертиза признала подростка вменяемым. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.
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