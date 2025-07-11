Верку Сердючку призвали «отменить» на Украине из-за песен на русском языке

Украинский продюсер Кондратюк призвал прекратить поддержку Верки Сердючки
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Украинский продюсер Кондратюк призвал прекратить поддержку Верки Сердючки
Украинский продюсер Кондратюк призвал прекратить поддержку Верки Сердючки Фото:

Известного по образу Верки Сердючки актера Андрея Данилко надо «отменить» на Украине, а также прекратить его публичную поддержку. С таким предложением выступил украинский продюсер Игорь Кондратюк.

«Чтобы переделать одну из известных русскоязычных песен Сердючки „Дольче Габбана“ на украинский язык, надо поменять всего в двух местах окончания слов. Но он этого не делает, значит, у него нет мозгов», — заявил Кондратюк. Из-за того, что певец не хочет петь на украинском, то ему надо запретить выступать, посчитал он. Его слова прозвучали в эфире youtube-канала «Слей шоу».

Ранее украинский певец Андрей Данилко уже попадал в скандал после исполнения русскоязычных песни в Киеве. Языковой омбудсмен Украины обратился в полицию и пообещал ответственность за нарушение закона об украинизации. Также телеведущий Виктор Дьяченко выражал свое недовольство в соцсетях, призвав обратить внимание на этот инцидент. 

Ситуация с Данилко обострилась после начала военных действий на Украине. Артист поддержал Украину и раскритиковал Россию. В январе 2023 года стало известно о штрафах Данилко, наложенных в ОАЭ за антироссийские высказывания, что еще больше подчеркнуло серьезность последствий его политического мнения.

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Известного по образу Верки Сердючки актера Андрея Данилко надо «отменить» на Украине, а также прекратить его публичную поддержку. С таким предложением выступил украинский продюсер Игорь Кондратюк. «Чтобы переделать одну из известных русскоязычных песен Сердючки „Дольче Габбана“ на украинский язык, надо поменять всего в двух местах окончания слов. Но он этого не делает, значит, у него нет мозгов», — заявил Кондратюк. Из-за того, что певец не хочет петь на украинском, то ему надо запретить выступать, посчитал он. Его слова прозвучали в эфире youtube-канала «Слей шоу». Ранее украинский певец Андрей Данилко уже попадал в скандал после исполнения русскоязычных песни в Киеве. Языковой омбудсмен Украины обратился в полицию и пообещал ответственность за нарушение закона об украинизации. Также телеведущий Виктор Дьяченко выражал свое недовольство в соцсетях, призвав обратить внимание на этот инцидент.  Ситуация с Данилко обострилась после начала военных действий на Украине. Артист поддержал Украину и раскритиковал Россию. В январе 2023 года стало известно о штрафах Данилко, наложенных в ОАЭ за антироссийские высказывания, что еще больше подчеркнуло серьезность последствий его политического мнения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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