Вспышку вируса зафиксировали в Свердловской области

В разных районах Свердловской области фиксируется вспышка энтеровирусной инфекции, из-за которой отменили День города в Североуральске. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.
«С июня 2025 года в Свердловской области, в том числе в Североуральске, отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией», — пояснили там. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.
Санврачи объяснили, что летне-осенний период считается временем активной циркуляции энтеровирусов. Это связано с биологическими особенностями микроорганизмов, увеличением активности населения и массовыми выездами в отпуска.
Для минимизации рисков распространения вируса, как правило, отменяют массовые мероприятия. Так, в Североуральске власти перенесли запланированный на 11 июля День города.
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