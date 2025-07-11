Вспышку вируса зафиксировали в Свердловской области

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Санврачи держат ситуацию на контроле
Санврачи держат ситуацию на контроле Фото:

В разных районах Свердловской области фиксируется вспышка энтеровирусной инфекции, из-за которой отменили День города в Североуральске. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

«С июня 2025 года в Свердловской области, в том числе в Североуральске, отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией», — пояснили там. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле.

Санврачи объяснили, что летне-осенний период считается временем активной циркуляции энтеровирусов. Это связано с биологическими особенностями микроорганизмов, увеличением активности населения и массовыми выездами в отпуска.

Для минимизации рисков распространения вируса, как правило, отменяют массовые мероприятия. Так, в Североуральске власти перенесли запланированный на 11 июля День города.

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В разных районах Свердловской области фиксируется вспышка энтеровирусной инфекции, из-за которой отменили День города в Североуральске. Об этом заявили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону. «С июня 2025 года в Свердловской области, в том числе в Североуральске, отмечается сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией», — пояснили там. Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле. Санврачи объяснили, что летне-осенний период считается временем активной циркуляции энтеровирусов. Это связано с биологическими особенностями микроорганизмов, увеличением активности населения и массовыми выездами в отпуска. Для минимизации рисков распространения вируса, как правило, отменяют массовые мероприятия. Так, в Североуральске власти перенесли запланированный на 11 июля День города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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