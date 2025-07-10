10 июля 2025

День города отменили на родине Паслера из-за вспышки вируса

В Североуральске отменили День города из-за энтеровирусной инфекции
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники РПН выдали предписание из-за вспышки
Сотрудники РПН выдали предписание из-за вспышки Фото:

В Североуральске (родной город врио губернатора Дениса Паслера, Свердловская область) запланированный на 11 июля День города отменили из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор уже выписал предписание по факту роста заболеваемости, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Праздничный концерт, посвященный Дню города, запланированный на 11 июля 2025 года, переносится. О новой дате и времени проведения мы сообщим дополнительно», — пояснили там.

Отмечается, что в водопроводной воде Североуральска вирус не нашли. При этом власти призвали горожан соблюдать меры профилактики.

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В Североуральске (родной город врио губернатора Дениса Паслера, Свердловская область) запланированный на 11 июля День города отменили из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор уже выписал предписание по факту роста заболеваемости, рассказали в пресс-службе мэрии. «Праздничный концерт, посвященный Дню города, запланированный на 11 июля 2025 года, переносится. О новой дате и времени проведения мы сообщим дополнительно», — пояснили там. Отмечается, что в водопроводной воде Североуральска вирус не нашли. При этом власти призвали горожан соблюдать меры профилактики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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