День города отменили на родине Паслера из-за вспышки вируса

В Североуральске (родной город врио губернатора Дениса Паслера, Свердловская область) запланированный на 11 июля День города отменили из-за вспышки энтеровирусной инфекции. Роспотребнадзор уже выписал предписание по факту роста заболеваемости, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Праздничный концерт, посвященный Дню города, запланированный на 11 июля 2025 года, переносится. О новой дате и времени проведения мы сообщим дополнительно», — пояснили там.
Отмечается, что в водопроводной воде Североуральска вирус не нашли. При этом власти призвали горожан соблюдать меры профилактики.
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