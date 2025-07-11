Россию является главной угрозой для Франции во всех сферах. Об этом заявил начальник Главного штаба французских Вооруженных сил генерал армии Тьерри Бюркар.
«Она (Россия — прим. URA.RU) представляет собой угрозу почти во всем. Это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза», — предупредил Бюркар на пресс-конференции в Париже. Его слова передает газета Le Parisien.
Россия, по словам главы Генштаба ВС Франции, является значимой военной державой с развитым ядерным и обычным потенциалом. Вместе с тем Бюркар указал, что географическое положение и ядерное вооружение обеспечивают Франции относительную безопасность. Он добавил, что поддержание военных контактов с Россией необходимо, однако существующие технические взаимодействия недостаточны для уменьшения напряженности.
Минобороны Франции ранее сообщило о планах усилить военно-политическое присутствие и оборонный потенциал страны в Арктике, что отражено в новой арктической стратегии ведомства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена решительно защищать свои интересы в этом регионе, передает «Царьград».
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