Генштаб ВС Франции определил Россию главной угрозой

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Бюркар отметил, что Россия - это значимая военная держава
Бюркар отметил, что Россия - это значимая военная держава Фото:

Россию является главной угрозой для Франции во всех сферах. Об этом заявил начальник Главного штаба французских Вооруженных сил генерал армии Тьерри Бюркар.

«Она (Россия — прим. URA.RU) представляет собой угрозу почти во всем. Это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза», — предупредил Бюркар на пресс-конференции в Париже. Его слова передает газета Le Parisien.

Россия, по словам главы Генштаба ВС Франции, является значимой военной державой с развитым ядерным и обычным потенциалом. Вместе с тем Бюркар указал, что географическое положение и ядерное вооружение обеспечивают Франции относительную безопасность. Он добавил, что поддержание военных контактов с Россией необходимо, однако существующие технические взаимодействия недостаточны для уменьшения напряженности.

Минобороны Франции ранее сообщило о планах усилить военно-политическое присутствие и оборонный потенциал страны в Арктике, что отражено в новой арктической стратегии ведомства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена решительно защищать свои интересы в этом регионе, передает «Царьград».

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Россию является главной угрозой для Франции во всех сферах. Об этом заявил начальник Главного штаба французских Вооруженных сил генерал армии Тьерри Бюркар. «Она (Россия — прим. URA.RU) представляет собой угрозу почти во всем. Это устойчивая, близкая и, на мой взгляд, наиболее значимая по своим масштабам угроза», — предупредил Бюркар на пресс-конференции в Париже. Его слова передает газета Le Parisien. Россия, по словам главы Генштаба ВС Франции, является значимой военной державой с развитым ядерным и обычным потенциалом. Вместе с тем Бюркар указал, что географическое положение и ядерное вооружение обеспечивают Франции относительную безопасность. Он добавил, что поддержание военных контактов с Россией необходимо, однако существующие технические взаимодействия недостаточны для уменьшения напряженности. Минобороны Франции ранее сообщило о планах усилить военно-политическое присутствие и оборонный потенциал страны в Арктике, что отражено в новой арктической стратегии ведомства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия намерена решительно защищать свои интересы в этом регионе, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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