МИД РФ запретил Генконсульству Польши работать в Калининграде

Генконсульство Польши больше не будет работать в Калининграде. Такое решение принято в связи с враждебными действиями польской стороны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ на официальном сайте.
«Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша», — заявлено в ведомстве. Министерство заявило, что дипломатия РФ исходит из того, что каждый недружественный выпад против нашей страны не остается без реакции. Решение о закрытии Генерального консульства Польши в Калининграде было принято 11 июля, а окончательное функционирование консульства закончится 29 августа.
Ранее, в мае 2025 года, власти Польши приняли решение о закрытии Генерального консульства России в Кракове после обвинений в адрес российских спецслужб, а в ноябре 2024 года было закрыто и консульство РФ в Познани. В ответ Россия уже отзывала согласие на работу польского консульства в Санкт-Петербурге.
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