МИД РФ запретил Генконсульству Польши работать в Калининграде

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Закрытие польского консульства в Калининграде связано с закрытием российского в Кракове, сообщило МИД РФ
Закрытие польского консульства в Калининграде связано с закрытием российского в Кракове, сообщило МИД РФ Фото:

Генконсульство Польши больше не будет работать в Калининграде. Такое решение принято в связи с враждебными действиями польской стороны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ на официальном сайте.

«Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша», — заявлено в ведомстве. Министерство заявило, что дипломатия РФ исходит из того, что каждый недружественный выпад против нашей страны не остается без реакции. Решение о закрытии Генерального консульства Польши в Калининграде было принято 11 июля, а окончательное функционирование консульства закончится 29 августа.

Ранее, в мае 2025 года, власти Польши приняли решение о закрытии Генерального консульства России в Кракове после обвинений в адрес российских спецслужб, а в ноябре 2024 года было закрыто и консульство РФ в Познани. В ответ Россия уже отзывала согласие на работу польского консульства в Санкт-Петербурге.

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Генконсульство Польши больше не будет работать в Калининграде. Такое решение принято в связи с враждебными действиями польской стороны. Об этом сообщает Министерство иностранных дел РФ на официальном сайте. «Этот шаг вызван необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша», — заявлено в ведомстве. Министерство заявило, что дипломатия РФ исходит из того, что каждый недружественный выпад против нашей страны не остается без реакции. Решение о закрытии Генерального консульства Польши в Калининграде было принято 11 июля, а окончательное функционирование консульства закончится 29 августа. Ранее, в мае 2025 года, власти Польши приняли решение о закрытии Генерального консульства России в Кракове после обвинений в адрес российских спецслужб, а в ноябре 2024 года было закрыто и консульство РФ в Познани. В ответ Россия уже отзывала согласие на работу польского консульства в Санкт-Петербурге.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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