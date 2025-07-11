Украинская разведка считает реалистичным прекращение огня в 2025 году

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Буданов* отметил, что достичь прекращения огня до 2025 года - реально
Буданов* отметил, что достичь прекращения огня до 2025 года - реально Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной необходимо установить в максимально короткие сроки, до окончания текущего года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом). 

«Буданов заявил, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца этого года», — передает агентство Bloomberg. По словам главы ГУР, это реально сделать при участии как минимум трех сторон: Украины, России и США.  

Буданов сообщил, что в ближайшее время США сохранят поддержку Украине и могут поставить дополнительные системы ПВО. Он также отметил, что позиция американского лидера Дональда Трампа остается неизменной.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 июля в Риме, что украинская разведка якобы располагает сведениями о намерении России затянуть военный конфликт. По всей видимости, Киев вновь использует свою традиционную стратегию — обвинять Россию и применять фактор российской угрозы для воздействия на западные страны, предает «Царьград».

*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом

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Договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной необходимо установить в максимально короткие сроки, до окончания текущего года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом).  «Буданов заявил, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца этого года», — передает агентство Bloomberg. По словам главы ГУР, это реально сделать при участии как минимум трех сторон: Украины, России и США.   Буданов сообщил, что в ближайшее время США сохранят поддержку Украине и могут поставить дополнительные системы ПВО. Он также отметил, что позиция американского лидера Дональда Трампа остается неизменной. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 июля в Риме, что украинская разведка якобы располагает сведениями о намерении России затянуть военный конфликт. По всей видимости, Киев вновь использует свою традиционную стратегию — обвинять Россию и применять фактор российской угрозы для воздействия на западные страны, предает «Царьград». *Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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