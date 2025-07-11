Договоренность о прекращении огня между Россией и Украиной необходимо установить в максимально короткие сроки, до окончания текущего года. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (признан в РФ экстремистом и террористом).
«Буданов заявил, что прекращение огня должно быть достигнуто как можно скорее и задолго до конца этого года», — передает агентство Bloomberg. По словам главы ГУР, это реально сделать при участии как минимум трех сторон: Украины, России и США.
Буданов сообщил, что в ближайшее время США сохранят поддержку Украине и могут поставить дополнительные системы ПВО. Он также отметил, что позиция американского лидера Дональда Трампа остается неизменной.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил 10 июля в Риме, что украинская разведка якобы располагает сведениями о намерении России затянуть военный конфликт. По всей видимости, Киев вновь использует свою традиционную стратегию — обвинять Россию и применять фактор российской угрозы для воздействия на западные страны, предает «Царьград».
*Кирилл Буданов признан в РФ террористом и экстремистом
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.