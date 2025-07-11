ВСУ мешают экстренным службам подъехать к разрушенному жилому дому в Алешках

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Спасателей к разрушенному дому не пускают дроны ВСУ
Спасателей к разрушенному дому не пускают дроны ВСУ Фото:

Вооруженные силы Украины не пускают оперативные службы к месту обрушения жилого пятиэтажного дома в Алешках. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

«ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алешках, пытаясь атаковать их с дронов», — передает ТАСС сообщение Василенко. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что под завалами могут находиться люди. 

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Вооруженные силы Украины не пускают оперативные службы к месту обрушения жилого пятиэтажного дома в Алешках. Об этом сообщил пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. «ВСУ не подпускают сотрудников оперативных служб на место обрушения пятиэтажки в Алешках, пытаясь атаковать их с дронов», — передает ТАСС сообщение Василенко. Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал, что под завалами могут находиться люди. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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