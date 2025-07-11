Политолог раскрыл, что на самом деле задумал Трамп, грозящий России

Президент США Дональд Трамп разыгрывает жесткое отношение к России. В интервью телеканалу NBC News американский лидер снова сообщил о разочаровании в нашей стране и сказал, что 14 июля выступит с «важным заявлением» по поводу РФ. Ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин уверен, что лидер не будет принимать жестких мер против РФ, так как это нарушит его план ослабить Китай.
В интервью американскому журналисту Трамп не раскрыл подробностей «важного заявления». Однако уже в третий раз с момента его последнего разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил о своем разочаровании в России и добавил: «посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель».
В беседе с журналистом Трамп рассказал о соглашении между США, Украиной и НАТО по поставкам оружия. Он пояснил, что Североатлантический альянс будет покупать его у американцев и отправлять ВСУ. А еще прокомментировал законопроект о новых антироссийских санкциях, уточнив, что его принятие зависит только от него.
Череда лишенных конкретики неочевидных решений Трампа говорит о том, что он хочет наладить отношения с Россией, но не может этого сделать из-за давления со стороны политических партий, поэтому вынужден демонстрировать жесткость к нашей стране, объяснил URA.RU Константин Блохин.
«Сейчас на президента США сильно давят «ястребы» из числа республиканцев, а также демократы, которые выставляют его чуть ли не кремлевским агентом. Именно поэтому он показывает суровое отношение к России.
В этом случае надо следить не за словами, а за конкретными делами американского лидера. Ведь его позиция может быть жесткой, а конкретные меры… В общем, не такими серьезными, какими он их демонстрирует», — полагает Блохин.
Решение президента США по поставкам американского вооружения через НАТО на Украину кажется серьезным только на первый взгляд, отметил эксперт. Высока вероятность, что ВСУ практически ничего не получат, добавил эксперт.
«Можно с уверенностью сказать, что таких масштабных поставок вооружения ВСУ, как при Байдене, уже не будет, только если за большие деньги. Расплачиваться за это нужно будет Украине, а так как у нее нет денег, это бремя ляжет на финансовых доноров из ЕС, ресурсы которых тоже небезграничны», — сообщил эксперт.
Говоря о законопроекте нового пакета санкций против России, который очень хочет принять конгресс США, Трамп не случайно добавил, что окончательное решение по ним будет зависеть от него, ведь он понимает их серьезный вред для американской экономики, объяснил Блохин.
«Во-первых, предыдущие антироссийские санкции США, их беспрецедентное количество, уже доказали свою неэффективность, ведь они только стимулировали российскую экономику. А во-вторых, если Трамп утвердит новый пакет санкций, то поставит крест на главном своем плане — ослабить Китай, оторвав ее от России. Понимаете, чтобы это реализовать, ему нужно улучшить отношения с нашей страной, а если он будет делать наоборот, то РФ и Китай усилят свое сотрудничество на антиамериканской основе, что ему не нужно. Нет, Трамп не позволит себе стать таким, как Байден», — резюмировал эксперт.
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