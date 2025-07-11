Путин изменил правила ношения военной формы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, вносящий коррективы в правила ношения военной формы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.
«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 293 „О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия“< ...> следующие изменения», — говорится в указе президента. Изменения внесены в правила ношения костюмов с короткими и длинными рукавами внесены изменения: для высших офицеров ВС РФ и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами определенных цветов.
В состав полевого обмундирования военнослужащих ВС РФ включена камуфлированная боевая рубашка. Кроме того, для высших офицеров ВМФ и береговых войск введена дополнительная парадно-выходная черная тужурка с золотым шитьем на воротнике и погонах.
Ранее президент России уже вносил изменения в военное законодательство, подписав указ, который расширил права иностранных военнослужащих и уточнил порядок их увольнения из армии. Тогда поправки были направлены на повышение гибкости использования личного состава и уточнение оснований для увольнения, включая новые условия для иностранных граждан, передает RT.
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