Путин изменил правила ношения военной формы

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По указу Путина, изменяются правила ношения костюмов с короткими и длинными рукавами
По указу Путина, изменяются правила ношения костюмов с короткими и длинными рукавами Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, вносящий коррективы в правила ношения военной формы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Внести в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 293 „О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия“< ...> следующие изменения», — говорится в указе президента. Изменения внесены в правила ношения костюмов с короткими и длинными рукавами внесены изменения: для высших офицеров ВС РФ и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами определенных цветов.

В состав полевого обмундирования военнослужащих ВС РФ включена камуфлированная боевая рубашка. Кроме того, для высших офицеров ВМФ и береговых войск введена дополнительная парадно-выходная черная тужурка с золотым шитьем на воротнике и погонах.

Ранее президент России уже вносил изменения в военное законодательство, подписав указ, который расширил права иностранных военнослужащих и уточнил порядок их увольнения из армии. Тогда поправки были направлены на повышение гибкости использования личного состава и уточнение оснований для увольнения, включая новые условия для иностранных граждан, передает RT.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, вносящий коррективы в правила ношения военной формы. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. «Внести в Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2010 г. № 293 „О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия“< ...> следующие изменения», — говорится в указе президента. Изменения внесены в правила ношения костюмов с короткими и длинными рукавами внесены изменения: для высших офицеров ВС РФ и Росгвардии теперь предусмотрены брюки с кантами и лампасами определенных цветов. В состав полевого обмундирования военнослужащих ВС РФ включена камуфлированная боевая рубашка. Кроме того, для высших офицеров ВМФ и береговых войск введена дополнительная парадно-выходная черная тужурка с золотым шитьем на воротнике и погонах. Ранее президент России уже вносил изменения в военное законодательство, подписав указ, который расширил права иностранных военнослужащих и уточнил порядок их увольнения из армии. Тогда поправки были направлены на повышение гибкости использования личного состава и уточнение оснований для увольнения, включая новые условия для иностранных граждан, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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