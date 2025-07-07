Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России

В России изменится порядок прохождения военной службы. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, военнослужащие-иностранцы теперь смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного положения, военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации. В документе отмечается, что эти изменения направлены на повышение гибкости использования иностранных граждан, проходящих службу по контракту в российской армии.
В тексте указа также уточнен порядок увольнения военнослужащих: теперь контрактник, имеющий несколько оснований для увольнения, может самостоятельно выбрать причину ухода. Исключением станут случаи, когда увольнение производится по особым основаниям, к которым отнесено и включение военнослужащего в реестр иностранных агентов. Ранее такой механизм не был предусмотрен.
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