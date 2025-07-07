Путин уточнил порядок прохождения военной службы в России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы Фото:

В России изменится порядок прохождения военной службы. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, военнослужащие-иностранцы теперь смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного положения, военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации. В документе отмечается, что эти изменения направлены на повышение гибкости использования иностранных граждан, проходящих службу по контракту в российской армии.

В тексте указа также уточнен порядок увольнения военнослужащих: теперь контрактник, имеющий несколько оснований для увольнения, может самостоятельно выбрать причину ухода. Исключением станут случаи, когда увольнение производится по особым основаниям, к которым отнесено и включение военнослужащего в реестр иностранных агентов. Ранее такой механизм не был предусмотрен.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России изменится порядок прохождения военной службы. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, военнослужащие-иностранцы теперь смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного положения, военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации. В документе отмечается, что эти изменения направлены на повышение гибкости использования иностранных граждан, проходящих службу по контракту в российской армии. В тексте указа также уточнен порядок увольнения военнослужащих: теперь контрактник, имеющий несколько оснований для увольнения, может самостоятельно выбрать причину ухода. Исключением станут случаи, когда увольнение производится по особым основаниям, к которым отнесено и включение военнослужащего в реестр иностранных агентов. Ранее такой механизм не был предусмотрен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...